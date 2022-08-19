RUMELİSİAD'dan Bursaspor'a ziyaret

Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD’ınBaşkanı Zarif Alp ve beraberindeki heyet Bursaspor'u ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD’ınBaşkanı Zarif Alp ve beraberindeki heyet Bursaspor'u ziyaret etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarete Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, yönetim kurulu üyeleri Sinan Topuk ve Mehmet Zahit Yanar katıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Alp, “Dernek olarak elimizden geldiği kadar Bursaspor’a destek olmaya özen gösteriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Bursaspor’un yanında olacağız” dedi.

Bursaspor’a çalışmalarında başarılar dileyen Alp, yeşil beyazlı futbolcuların yeni sezonda başarılı olacaklarınainandığını kaydetti.

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz ise, RUMELİSİAD’ın ziyaretinden dolayı son derece memnun olduğunu belirterek, Bursaspor’un yanında olduğunu dile getirdi.

Ziyaret sonunda RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz’a plaket hediye etti.