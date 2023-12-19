RTÜK'ten spor yayınlarına ayar!

RTÜK şiddeti özendiren, eleştiri sınırlarını zorlayan ve haddi aşan futbol programlarına 'dur' demek için oy birliğiyle ilke kararı aldı.ANKARA (İGFA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) , spor yayınlarına ilişkin aldığı ilke kararını kamuoyuyla paylaştı.

Spor yayınlarında "özenli dil" kullanımına ilişkin kararda, eleştiri sınırları aşılmayacak, hakaret ve iftiraya yer verilmeyecek:

Spor yayınları için harekete geçen RTÜK'ten yapılan açıklamada, sporun evrensel değerlerine saygılı, sporda pozitif bir atmosferin oluşturulmasına yönelik barışçı, şiddet içermeyen bir dilin kullanılması gerektiğine dikkati çekildi.

Sporun güzelliklerinin ön planda tutulduğu içeriklere yer verilmesi istenen kararda, "Sporda şiddet konusunun ülkemizin gündeminde önemli bir yer tutması nedeniyle, söz konusu programlarda hakem kararları, hakem görevlendirilmesi yapan kurullar ve federasyonların yöneticileriyle ilgili yorumlarda, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da öngörülen şekilde özenli dil kullanımı, eleştiri sınırlarının aşılmaması, kişilik haklarının ihlal edilmemesi, hakaret ve iftiraya yer verilmemesi, yayınların gerçeklik ve doğruluk ilkeleri çerçevesinde sürdürülmesi esastır." ifadeleri yer aldı.

SON OLAYLAR ETKİLİ OLDU

Hatırlanacağı gibi, MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor maçındaki olaylardan sonra TFF’nin başvurusunu değerlendiren Üst Kurul taraftarları kışkırtıcı, sağduyudan uzak, fanatizm içeren, eleştiri sınırlarını aşan, argo ve kaba ifadelere yer verilen programlara geçit vermeyecek. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in gündeme getirdiği ve tüm RTÜK Üyelerince kabul gören ilke kararları, fair play kültürüyle örtüşüyor.