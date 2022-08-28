Rota 61 Motosiklet festivali nefes kesti!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Rota 61 Motosiklet festivali adeta nefesleri kesti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde Başkan Zorluoğlu, “Bu tarz etkinlikleri artık geleneksel hale getirmek istiyoruz” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Rota 61 Motosiklet Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılımın olduğu festivalde yüzlerce motosiklet önce şehir turu attı ardından Akçaabat İlçesi Yaylacık Mahallesinde ki etkinlik alanına geldiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun da katıldığı kortej büyük beğeni topladı. Kros Motorcularının gösterileri nefesleri kesti.

ÖZEL GAYRET GÖSTERİYORUZ

Konserlerin ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı alanda katılımcılarla tek tek görüşen Başkan Zorluoğlu yaptığı açıklamada, “Trabzon tarihinin en kalabalık dönemini yaşıyor. Hem Yurtiçinden hem yurt dışından çok sayıda misafirimizi birkaç aydır biz burada ağırlıyoruz. Caddelerimiz, sokaklarımız, meydanlarımız, yaylalarımız her taraf hakikaten çok kalabalık çok hareketli. Ekonomik anlamda şehre katkı sağlayan bir turizm sezonu yaşıyoruz. Bundan da son derece mutluyuz. Bizde Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Belediyesi ve diğer belediyelerimizle birlikte ilimizi ziyarete gelen misafirlerimize daha keyifli anlar yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok farklı, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle, etkinliklerle buraya gelen insanları ve burada oturan insanlarımızı eğlendirmeye onları dinlendirmeye özel gayret gösteriyoruz” dedi.

GELENEKSEL HALE GELECEK

Başkan Zorluoğlu, “Bu günde bu çerçevede Motosikletle ilgili etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir katılım var. Türkiye’nin her yerinden bu alanda var olan insanlar ilimize geldiler güzel bir etkinlik alanı oluşturuldu. Gerçekten çok keyifli bir kortej sürüşü de yaptık. Etkinlikler içerisinde konserler ve benzeri gösterilerle de bu günü inşallah çok güzel bir şekilde burada yaşayacağız. Önümüzde ki yıllarda bu tür etkinlikleri biraz daha genişleterek inşallah tekrarlamayı ve bunu geleneksel etkinlik olarak var etmeye çalışacağız inşallah. Katılımcılara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ZORLUOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİLER

Festival alanında bulunan motosikletliler ise Başkan Zorluoğlu’na teşekkür ederek, “Uzun zamandır Trabzon’da yapmak istediğimiz festivali sizin ve ekibinizin sayesinde gerçekleştiriyoruz. Sanata ve kültürel etkinliklere verdiğiniz değerin farkındayız. Sizlere ve ekibine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Rota 61 Motosiklet Festivali’ne Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Gurup Başkan Vekili Erhan Nadir, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altuntepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.