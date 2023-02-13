Rizespor'da golcü harekâtı

Çaykur Rizespor, ligden çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor ve Adanaspor’ un golcülerini listesine aldı. Atmaca, Cengizhan Akgün ya da Ahmethan Köse’yi de kadrosuna katmak istiyor.Doğancan İLEK / RİZE (İGFA) - Spor Toto 1.ligde şampiyonluk mücadelesi veren Çaykur Rizespor hücum hattında kaliteli bir golcü transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Önceki gün yeni Malatyaspor ve Adanaspor’ un 1.ligden çekilme kararı almasından sonra harekete geçen yeşil-mavili yönetim, iki ismi gündemine aldı.

Malatyaspor’un forveti Cengizhan Akgün ve uzun yıllar Fenerbahçe’de oynayan Adanaspor’ un golcüsü Ahmethan Köse için nabız yoklayan Atmacalar, iki isimden birini renklerine katmak istiyor.

Hem golcü pozisyonunda hem de kanatta görev alan iki oyuncunun özellikleri birbirine çok yakın.

Bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 21 müsabakaya çıkan Cengizhan 1190 dakika sahada kaldı. Rakip filelere 7 gol gönderen 24 yaşındaki oyuncu 1 asist yaptı.

2009 yılında Adanaspor’da futbola başlayan sonra Fenerbahçe’ye transfer olan ve yaklaşık 10 yıl sarı lacivertli forma giyen Ahmethan Köse ise, Adanaspor formasıyla 18 maça çıktı. 26 yaşındaki golcü bu süre içerisinde 6 gol atıp 2 asist yaptı.