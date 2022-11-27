Rizeli hentbolcular evinde 3'te 3 yaptı

Rize Belediyespor Hentbol takımı 1. Lig’de evinde oynadığı üçüncü maçında Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol karşısında 28-22’lik skorla galip gelmeyi başardı.RİZE (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Rize Belediyespor Erkekler Hentbol takımı ligin 6. haftasında evinde Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol ile karşılaştı.

Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresini 14-9 ev sahibi takım önde kapattı. Rize Belediyespor, maçın genelini skor olarak önde götürdü. Rize Belediyespor kalecisi Mümin Demirci yaptığı net kurtarışlarla başarılı bir performans sergiledi. Karşılaşma, 28—22 Rize Belediyespor’un galibiyetiyle sonuçlandı.

Erdoğan Mengi 10, Serkan Mehmet Kibar 7, Eray Hekim 4, Berat Yıldız 3, Abdulbaki Demirci ve Recep Selamet 2’şer sayı kaydettiler.

Rize Belediyespor ligin 7. haftasında Güneysu Spor Kulübü ile karşılaşacak.