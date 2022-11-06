Rizeli hentbolcular evinde 2'de 2 yaptı

Rize Belediyespor Hentbol takımı 1. Lig’de evinde oynadığı ikinci maçında Van Erek Beş Yıldız karşısında 30-27’lik skorla galip gelmeyi başardı.RİZE (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Rize Belediyespor Erkekler Hentbol takımı ligin 4. haftasında evinde Van Erek Beş Yıldız ile karşılaştı.

Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresini 12-11 ev sahibi takım önde kapattı. Rize Belediyespor, maçın genelini skor olarak önde götürdü. Karşılaşma, 30-27 Rize Belediyespor’un galibiyetiyle sonuçlandı.

Rize Belediyespor ligin 6. haftasında Sivas Gençlik’in konuğu olacak.