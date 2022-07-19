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Rize Pazarspor’da ilk transfer kaleye
SPOR 19.07.2022, 09:38
Rize'de 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Pazarspor, ilk transferini kaleye yaptı. Mavi beyazlılar FC Zürih takımından Serkan Polat’ı renklerine bağladı.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - 2022-2023 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Pazarspor, ilk transferini kaleye yaptı.
TFF 2. Ligi Kırmızı Grupta yer alan Pazarspor ilk transferini kaleye yaparak kalesini sağlama aldı. Mavi beyazlılar FC Zürich takımından Serkan Polat’ı renklerine bağladı.
Pazarspor, 21 yaşındaki genç oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
U-18 / U-19 İsviçre Milli takım formasını giyen 21 yaşındaki Serkan Polat, bugün kampa katılıp takımla çalışmalara başladı.
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