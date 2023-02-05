Rize'de 'Çocuk Futbol Turnuvası' sona erdi

Rize Belediyesi’nin organizesinde düzenlenen 7-10 yaş arası çocukların oynadığı “Mahalleler Arası Yiğit Demirel Çocuk Futbol Turnuvası” final karşılaşması çeşitli etkinliklerle tamamlandı.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi Mahalleler Arası Yiğit Demirel Çocuk Futbol Turnuvası ve Şöleni tamamlandı.

Turnuva finalinin başlama vuruşunu Rize Belediye Başkan Vekili Muhittin Aydın Bilsel yaptı.

18 mahalle takımının katıldığı turnuvada takımların teknik direktörlüğünü mahalle muhtarları yaptı.

Palyaço gösterileri, çeşitli eğlenceler ve ikramların eşliğinde Rize Belediyesi Portakallık Sosyal Tesisi Halı Sahası’nda (Yeşil Alan Yanı) gerçekleştirildi.

Minik sporcular, aileleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen turnuva ve şölende vatandaşlar aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirdi.

Turnuva sonucunda birinci Atmeydanı mahallesi, ikinci Müftü mahallesi, üçüncü Taşlıdere mahallesi ve dördüncü de Engindere mahallesi oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Rize Belediyesi Başkan Vekili Muhittin Aydın Bilsel, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar verdi.

Turnuva sonunda Rize Belediye Başkan Vekili Muhittin Aydın Bilsel tarafından, hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel’in ailesine hatıra plaketi takdim edildi.