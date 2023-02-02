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Rize'de 'Çocuk Futbol Turnuvası' başladı
SPOR 02.02.2023, 18:14
Rize Belediyesi’nin organizesinde düzenlenen 7-10 yaş arası çocukların oynadığı “Mahalleler Arası Yiğit Demirel Çocuk Futbol Turnuvası” başladı.RİZE (İGFA) - Turnuvanın açılış karşılaşmalarını Rize Belediye Başkan Vekili Muhittin Aydın Bilsel, sporcuların aileleri ve vatandaşlar izledi.
18 mahalle takımının yer aldığı turnuvada takımların teknik direktörlüğünü mahalle muhtarları yapıyor.
Turnuvanın final maçı ise palyaço gösterileri, çeşitli eğlenceler ve ikramların eşliğinde 4 Şubat'ta Rize Belediyesi Portakallık Sosyal Tesisi Halı Sahası’nda (Yeşil Alan Yanı) düzenlenecek.
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|20
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|20
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|21
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|21
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|21
|30
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|20
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|21
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|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
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|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|50
|2. Real Madrid
|18
|42
|3. Real Sociedad
|19
|39
|4. Atletico Madrid
|19
|34
|5. Villarreal
|19
|31
|6. Real Betis
|19
|31
|7. Rayo Vallecano
|19
|29
|8. Osasuna
|19
|28
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|19
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|10. Mallorca
|19
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|18
|20
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|19
|20
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|19
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