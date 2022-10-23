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Rize Belediyespor hentbolda evinde galip
SPOR 23.10.2022, 17:22
Rize Belediyespor Hentbol takımı 1. Lig’de evinde oynadığı ilk maçında 1955 Batman Belediyespor karşısında 34-32’lık skorla galip gelmeyi başardı.RİZE (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Rize Belediyespor, Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçın tamamına yakınını skor olarak önde götürdü.
Rize Belediyespor geçen hafta ligdeki ilk maçında Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda 24-24 berabere kalmıştı.
Rize Belediyespor önümüzdeki hafta Seyhan Belediyespor’un konuğu olacak.
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