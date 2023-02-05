Rize Belediyespor evinde lideri devirdi!

Rize Belediyespor Hentbol takımı 1. Lig’de evinde oynadığı 4. maçında lider Seyhan Belediyespor karşısında 27-26’lik skorla galip gelmeyi başardı.RİZE (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Rize Belediyespor Erkekler Hentbol takımı ligin 10. haftasında evinde Seyhan Belediyespor ile karşılaştı.

Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk devresini 14-11 Rize Belediyespor önde kapattı.

Rize Belediyespor, maçın genelini skor olarak önde götürdü. Rize Belediyespor oyuncusu Serkan Mehmet Kibar attığı 13 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Karşılaşma, 27—26 Rize Belediyespor’un galibiyetiyle sonuçlandı.

Serkan Mehmet Kibar 13, Berat Kaya 4, Muhammet Can Öksüzömer 4, Serdar Şaman 2, Yusuf Çekmiş 2, Eray Hekim 1 ve Erdoğan Mengi 1 sayı kaydettiler.

Rize Belediyespor ligin 11. haftasında Van Erek Beşyıldız ile deplasmanda karşılaşacak.