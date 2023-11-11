Rıfat Aras Keşan Kültürspor’da

Edirne amatör temsilcisi 1984 Keşan Kültürspor kadrosunu güçlendirdi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne 1.Amatör Lig B grubunda mücadele edecek olan 1984 Keşan Kültürspor, yeni sezon için yaptığı transfer çalışmalarında son olarak görüştüğü Rıfat Aras ile anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı.

Daha önce Keşanspor ve Anafartalarspor’da forma giyen ve iki sezonda 1984 Keşan Kültürspor’da forma giyen Rıfat Aras yeni sezon için de tekrar Kültürspor ile anlaştı.

Kültürsporlu yöneticiler Rıfat Aras ile anlaşmaktan memnun olduklarını belirterek bu anlaşmanın ikiş tarafa da hayırlı olmasını diledi.