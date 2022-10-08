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Resmi Gazete'de yayımlandı: TSK, Dünya Kupası'na gidiyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin de aralarında olduğu TBMM kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
SPOR 08.10.2022, 12:42
ürkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) alınan bazı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Mecliste kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyeliklerine yapılan seçimler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
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