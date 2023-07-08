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Red Bull Yağlı Direk bugün yapılacak
SPOR 08.07.2023, 17:00
Türkiye’nin en geleneksel ve eğlenceli etkinliklerinden biri olan Red Bull Yağlı Direk bugün gerçekleşiyor.TRABZON (İGFA) - Her yıl izleyenler ve katılımcılara keyifli anlar yaşatmaya devam eden Red Bull Yağlı Direk’e sayılı saatler kaldı. Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve gres yağına bulanmış direğin ucundaki Türk Bayrağı’nı almaya çalıştığı “İmkansız görev”, bu yıl bugün saat 18.00’de Trabzon Ganita Limanı’nda gerçekleştirilecek.
Red Bull Yağlı Direk hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve kayıt gerçekleştirmek için RedBull.com/yaglidirek adresi ziyaret edilebiliyor.
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|38
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|36
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|36
|35
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|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
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|36
|16
|Takımlar
|O
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|1. M.City
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|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
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|38
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|38
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|34
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|31
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|38
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|38
|77
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