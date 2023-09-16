Red Bull Bike geliyor

Red Bull’un yeni projesi Red Bull Bike Your Side, BMX dünyasının Türkiye’deki en önemli isimlerini İstanbul Boğazı’nda buluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Boğaz ortasında BMX sporcularının birbirine meydan okuyacağı organizasyon bugün, Avrupa ve Anadolu yakasının tam ortasına konumlanacak olan bir feribotta Sirkeci'de saat15.30'da düzenlenecek.

Daha önce eşi benzeri olmayan ve Red Bull sporcusu Bora Altıntaş ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Red Bull Bike Your Side etkinliği büyük heyecana sahne olacak.