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Red Bull Bike geliyor
SPOR 16.09.2023, 08:45
Red Bull’un yeni projesi Red Bull Bike Your Side, BMX dünyasının Türkiye’deki en önemli isimlerini İstanbul Boğazı’nda buluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Boğaz ortasında BMX sporcularının birbirine meydan okuyacağı organizasyon bugün, Avrupa ve Anadolu yakasının tam ortasına konumlanacak olan bir feribotta Sirkeci'de saat15.30'da düzenlenecek.
Daha önce eşi benzeri olmayan ve Red Bull sporcusu Bora Altıntaş ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Red Bull Bike Your Side etkinliği büyük heyecana sahne olacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|9
|2. Konyaspor
|4
|8
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Rizespor
|4
|7
|6. Hatayspor
|4
|6
|7. Trabzonspor
|4
|6
|8. Alanyaspor
|4
|6
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. A.Demirspor
|3
|5
|11. Sivasspor
|4
|5
|12. Kasımpasa
|4
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Antalyaspor
|4
|3
|15. Pendikspor
|4
|3
|16. İstanbulspor
|2
|2
|17. Ankaragücü
|4
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Gaziantep FK
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
|4. Bandırmaspor
|4
|8
|5. Şanlıurfaspor
|4
|8
|6. Bodrumspor
|4
|7
|7. Ahlatçı Çorum FK
|4
|6
|8. Kocaelispor
|4
|6
|9. Keçiörengücü
|4
|5
|10. Sakaryaspor
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|4
|12. Erzurumspor
|4
|3
|13. Altay
|4
|3
|14. Adanaspor
|4
|3
|15. Giresunspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|4
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|4
|12
|2. Tottenham
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. West Ham United
|4
|10
|5. Arsenal
|4
|10
|6. Brighton
|4
|9
|7. Crystal Palace
|4
|7
|8. Brentford
|4
|6
|9. Nottingham Forest
|4
|6
|10. Aston Villa
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Chelsea
|4
|4
|13. Fulham
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|3
|15. Wolves
|4
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|4
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Luton Town
|3
|0
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Girona
|4
|10
|3. Barcelona
|4
|10
|4. Rayo Vallecano
|5
|9
|5. Atletico Madrid
|3
|7
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Cadiz
|4
|7
|8. Real Betis
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|6
|10. Osasuna
|4
|6
|11. Valencia
|4
|6
|12. Deportivo Alaves
|5
|6
|13. Celta Vigo
|4
|4
|14. Getafe
|4
|4
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Mallorca
|4
|2
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0
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