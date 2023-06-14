Rasim Ergene Türkiye Şampiyonu oldu

Rasim Ergene Ortaokulu Floor Curling Türkiye birinciliğinde Ankara’da Edirne’yi temsil etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Küçük kızlarda Floor Curling’de İl şampiyonu olan Rasim Ergene İlkokulu 10-13 Haziran Ankara'da yapılacak olan Türkiye birinciliği müsabakalarında küçük kızlar da Sinop, Bartın ve Kırşehir’in yer aldığı grupta tüm maçlarını kazanarak çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Denizli’yi yarı finalde Tokat ve finalde de Sakarya’yı 5-4 yenerekTürkiye Şampiyonu olan Rasim Ergene takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu.

Beden Eğitimi Öğretmenler Ali Heyacan ve Feride Erel Karakaya ile öğrenciler, Irmak Balım Ülgüdür . Ecrin Ebrar kızılcık ve Zehra Yeşilipek Türkiye şampiyonu olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Şampiyon takımın Keşan’da törenle karşılanması bekleniyor.