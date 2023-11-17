Ralli heyecanı Ege'ye taşınacak

2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, 5’inci ayağıİzmir’de düzenlenecek Ege Rallisi ile tüm hızıyla devam devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Egeli motor sporları meraklılarının dört gözle beklediği Ege Rallisi, 17-19 Kasım tarihleri arasında EOSK tarafından organize edilerek İzmir Kemalpaşa’da bu yıl 32’inci kez düzenleniyor.Öte yandan rallide Motul desteğiyle ve ikonik Subaru İmpreza ile yarışan Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken ikilisi,Kategori 4’teki ve Erkan Bodur Ralli Kupası’ndaki liderliğini korumayı hedefliyor. Bolu’da 2’ncilik koltuğundaki rakibiyle arayı açan ekip, kalan son 3 rallide genel klasmanda ve kendi kategorilerinde pozisyonlarını koruyarak Türkiye Ralli Şampiyonası’nı tamamlamak istiyor.

17-19Kasım tarihleri arasındaİzmir Kemalpaşa’daEOSK tarafından organize edilecekEge Rallisi, Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 5’inci ayağı olacak.Rallinin startı 17Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Hilton Garden Innönünde yapılırken, toplamda 116 sporcu ve 58 otomobil 337 kilometre boyunca Egeli motor sporları tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatacak.

TRŞ’nin beşinci ayağında Kategori 4’te ve Erkan Bodur Ralli Kupası genel klasmanında birincilik koltuğunukorumayı hedefleyen Kemal Çetinkaya - Tolga Tezeken ikilisi, Motul desteğiyle zirvedeki iddiasını sürdürmek istiyor. Zorlu etaplarıyla ün salan Ege Rallisi’ni de birincilikle tamamlamayı hedefleyen başarılı ekip, Bolu’daki 100’üncü Yıl Rallisi’nde ise 2’ncilik koltuğundaki rakipleriyle arayı açmayı başarmıştı.

Motor sporları camiasının tanınan ekibi, özellikle yarış koşullarında üstün dayanım özelliğine sahip Motul yağlarıyla genel klasman ve kategorilerinde sezonu birinci tamamlamayı öngörüyor. Farklı yol ve iklim şartlarına sahip yüksek tempolu yarışlara sahne olacak tüm şampiyona boyunca Impreza’nın boxer motoru Motul 300V, şanzımanı Gear Competition, fren sistemi RBF 660, tüm soğutma sistemi ise Auto Cool Expert ile koruma altına alınıyor.