Rahvan atları Değirmendere'de koşacak

Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçılarının katılacağı, Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu 23 Ağustos Pazar günü başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü işbirliğiyle düzenlenen, Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu heyecanı, 23 Ağustos Pazar günü yaşanacak.

Gölcük Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde saat 10.00'da başlayacak yarışlara, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçıları katılacak.

10 KATEGORİDE YARIŞLAR YAPILACAK

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti’nde yapılacak ödüllü yarışlar; Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, İthal Atlar(A) ve İthal Atlar(B) kategorilerinde büyük heyecana sahne olacak.