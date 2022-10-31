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Rahvan atları Bursa'da şampiyonluğa koştu

SPOR 31.10.2022, 11:57
Rahvan atları Bursa'da şampiyonluğa koştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda ‘Türkiye’nin farklı bölgelerinden 200’e yakın rahvan atı ve 150 sporcunun katılımıyla’ düzenlenen Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası, çekişmeli yarışlara sahne oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası, 200’ye yakın rahvan atı ve 150 sporcunun katılımıyla, Büyükşehir Belediyesi Ürünlü Geleneksel Atlı Spor Tesisleri’nde yapıldı.

Yoğun katılımın olduğu yarışları; Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zübeyir Bekiroğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve çok sayıda sporsever de izledi. İthal A, İthal B, Üçlü Tay, Dörtlü Tay, Deste, Küçük Orta, Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde yapılan yarışlar, büyük çekişmelere sahne oldu.

Rahvan atlarının tüm hünerlerini sergileyen sporcular, birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ‘Türkiye’de geleneksel sporların federasyon sayısını birden dörde çıkararak’ aynı sayıda sporla daha uygun şartlarda ilgilenme ortamının oluşturulduğunu söyledi. Tüm branşları ‘bu sporlarla tanışmamış olan kitlelere’ ulaştırmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, “Uğruna mesai verdiğimiz iş, memleket işidir. Sonuçta kendi kültürümüzü yaşatmaya, yeni nesillere ulaştırmaya çalışıyoruz. Memleket işinde emeği bulunan herkesten Allah razı olsun. Rahvan atları, Anadolu’nun ve Türk’ün kendi atıdır. Yüzyıllardır bu topraklarda, insana en iyi sırdaş olmuştur. Zenginliğimizi eski ihtişamına kavuşturmalıyız. Kendi at ırklarımızın yetiştirilmesi, zenginleştirilmesi ve tanıtılmasına katkı sağlayacak çalışmalar yapmalıyız. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde bu spora gönül ve emek veren sporcuları tebrik etti. Elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonası’na katılan at sevdalılarını Bursa’da görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Büyükataman, tüm rahvan dostlarına şampiyonada başarılar diledi.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Zübeyir Bekiroğlu, geleneksel sporlarla ecdattan evlada, geçmişten geleceğe yolculuk yapıldığını hatırlattı. Bu yolculuklardan biri olan Rahvan Binicilik Türkiye Şampiyonası’nı Bursa’da düzenlenmekten büyük mutluluk duyduklarını anlatan Bekiroğlu, ev sahipliğinden dolayı Büyükşehir Belediyesi ile İsmet Büyükataman’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir, ata sporlarının ulu Türkistan’dan Anadolu’ya gelerek yaşamaya devam eden önemli kültürel değerlerden olduğunu söyledi. Türk Milleti’nin birliktelik ruhunu temsil eden ecdat yadigârı spor dallarına sahip çıkmak gerektiğini belirten Demir, “Kültürümüzün birer kıymeti olan bu sporlarımızı destekleyerek geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bursa, uzun yıllardır tarihî bir geleneğe ve mirasa ev sahipliği yapıyor. Rahvan atları, yürüyüşü ve asilliği ile asırlardır atlı süvarilerin ve at binicilerinin en gözde cinsi olmuştur. Türkiye Şampiyonası’nda 9 ayrı kategoride ter döken yarışmacıları tebrik ediyorum” diye konuştu.

Gün boyu devam eden yarışların sonunda, derece giren at sahipleri ve sporculara madalya ile kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

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