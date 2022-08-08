‘Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı’ sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliği ile düzenlenen ve Kızkalesi sahilinde başlayan ‘Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu Mersin Etabı’ sona erdi.MERSİN (İGFA) - Türkiye’nin yanı sıra KKTC ve Ukrayna’dan da sporcuların katıldığı 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen turnuvada, 17 erkek 12 kadın takımı kıyasıya mücadele etti. Kadınlar kategorisinde Merve Çelebi ile Bahanur Gökalp 280 puanla, erkekler kategorisinde ise Murat Giginoğlu ile Ali Cebeci 280 puanla birinci oldu. Hem tatil, hem spor, hem de müziğin bir arada yaşandığı 2 gün boyunca sporcular ter dökerken, Mersinliler ve tatile gelen vatandaşlar da kıyasıya mücadele ile geçen maçları dikkatle takip etti. 2 gün süren turnuvanın akşamında ise, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne aldı.

Turnuvada 1. olan takımlara ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, 2. olan takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Emrullah Taşkın ile Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, 3. olan takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz ile TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci verdi.

“Kızkalesi beni büyüledi”

Kadın kategorisinde 280 puanla 1. olan takımdan Merve Çelebi, hava sıcaklığının çok yüksek olmasından dolayı maçların zorlayıcı olduğunu ifade ederek, “Burayı şampiyonlukla bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Organizasyon çok iyiydi. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne, Türkiye Voleybol Federasyonu’na her şey için çok teşekkürler. Kızkalesi beni büyüledi diyebilirim. İlk defa geldim buraya. Yemekler çok iyi, tantuni muazzam. İnşallah bir gün oynamak için değil, tatile de geleceğim” dedi.

“Harika bir organizasyon oldu”

Erkek kategorisinde 280 puanla 1. olan takımdan Murat Giginoğlu, yaklaşık 13 yıldır plaj voleybolu takım sporcusu, aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olduğunu ifade ederek, “Uzun bir aradan sonra tekrar Mersin’deyiz. Harika bir organizasyon oldu. Tekrar burada olmak bizim için mutluluk vericiydi. Mersin’de bir şampiyonluk daha yaşadık. Öncelikle partnerimi, sonra diğer takımdaki arkadaşları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele sergilediler. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ve Türkiye Voleybol Federasyonumuza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Partneri Buğra Eryıldız ile turnuvayı 252 puanla 2. olarak tamamlayan Diana Lunina, maçtan bir gece önce partnerinin zehirlendiğini ve uyumadan maça çıktıklarını anlatarak, “Son dakikaya kadar oynayıp oynamayacağımız belli değildi. Bizim için üzücü oldu. Karşı takımı tebrik ederim. Mersin’de şampiyonluğum vardı daha önce. Bu sene de olmasını çok isterdim. Katılan sporculara, organizasyon yetkililerine ve herkese teşekkür ederim. İnşallah seneye görüşmek üzere” ifadelerine yer verdi.