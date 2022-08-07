Pro Beach Tour'da kıyasıya mücadele

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) işbirliği ile düzenlenen 'Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu Mersin Etabı' Kızkalesi sahilinde başladı.MERSİN (İGFA) - Türkiye’nin yanı sıra KKTC ve Ukrayna’dan da sporcuların katıldığı turnuvada, 17 erkek 12 kadın takımı kıyasıya mücadele ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, “Bu organizasyon, öncelikle şehrimizin tanıtımı adına çok önemli” diye konuştu.

Gökbel: “Mersin’i spor etkinlikleri ile tanıtmak noktasında çok ciddi projelerimiz var”

Kızkalesi’nin Mersin için önemli bir turizm merkezi olduğunu ve Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Mersin Etabı’ndaki amacın, her şeyden önce Mersin’i tanıtmak olduğunu söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairemizin, Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortak düzenlediği bu etkinlikte; Mersin’i ve özellikle turizm merkezi olan Kızkalesi’ni tanıtmak birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz ise, Mersin’de sportif etkinliklerin yoğun bir şekilde gerçekleşmesi. Takvimimize baktığımız zaman, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı programında, çok önemli ulusal ve uluslararası spor etkinlikleri görülüyor. Bu turnuva bittikten sonra, Eylül ayı içerisinde 5 ayrı kategoride gerçekleşecek ve en uzunu 55 km olan Kilikya Ultra Maratonu var. Onun hemen arkasından Ekim ayında, 14.’sünü yapacağımız Tarsus Yarı Maratonu var. Son olarak da, 2023 Nisan ayında yapacağımız 5. Mersin Tam Maratonu var. Bu şu demek; Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde, Mersin’i bir spor kenti yapma noktasında ve Mersin’i spor etkinlikleri ile tanıtmak noktasında çok ciddi projelerimiz var. Bu proje de bunlardan biri” diye konuştu.

“Tatilcilere de güzel bir etkinlik”

Pro Beach Tour Mersin Etabı için, TVF yetkilileri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın oldukça koordineli bir çalışma yaptıklarına dikkat çeken Gökbel, “Bu turnuvaya, ülkemizin sporcularının yanı sıra, Ukrayna ve KKTC’nin takımları da katıldılar. Geniş katılımlı bir turnuva oldu. Tatilcilere de gerekli duyuruları yaptık. Mersin’den ve civar ilçelerden buraya hafta sonu gelecek tatilcilere de, güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Değirmenci: “Türkiye’nin en yoğun katılımlı etabını Büyükşehir ile gerçekleştiriyoruz”

Pro Beach Tour Mersin Etabı’nın uluslararası katılıma açık Türkiye serisi etabı olduğunu belirten TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci ise, “Mersin etabı olarak şu an, Türkiye’nin en yoğun katılımlı etabını Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Önceden yeterli bir zaman aralığının bırakılmış olması ve sporcuların önceki organizasyonlardan Mersin’i tanıyor olmaları önemli ve büyük bir etken. KKTC’den ve Ukrayna’dan katılımcılar var. Daha yoğun bir katılım da olabilirdi, ama pandemi nedeni ile olmadı. Fakat önümüzdeki seneler, uluslararası organizasyonları inşallah buraya getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Kızkalesi’nin isminin duyurulması bizler için çok önemli”

Bu tür organizasyonların Kızkalesi’nde yapılmasından son derece memnun olduklarını söyleyen Kızkalesi esnaflarından Gökhan Çakır, “Kızkalesi’ni tanıtan, gelişmesini sağlayan bir organizasyon. Beldemizin ve mahallemizin isminin bu tür bir organizasyonda duyurulması, bizim için çok önemli bir şey. Bu, burada yapılan 2. büyük organizasyon. Daha öncesinde düzenlenen konserler olsun, bu tür turnuvalar olsun Kızkalesi’nin isminin duyurulması adına çok önemli organizasyonlar” diye konuştu.

Tatil için geldikleri Kızkalesi’nde plaj voleybolu turnuvası ile karşılaşmış olduklarından dolayı sevinçli olduğunu söyleyen Arda Demirhan isimli vatandaş, “Açıkçası 5 yıl sonra geldiğimiz Mersin’de, böyle organizasyonları görmek bizi çok mutlu etti. Bu tür etkinliklerin her yerde bu şekilde devam etmesini istiyoruz, görmek güzel oluyor” diye konuşurken Sibel Bozkurt isimli vatandaş ise, “Çok güzel bir organizasyon. Böyle organizasyonların tekrar yapılmasını isteriz” dedi.

Bu tür etkinliklerin sürekli yapılması gerektiğini savunan Nesim Bozkurt isimli vatandaş ise, “Güzel bir organizasyon. Sürekli yapılması gerekir bence. İstanbul’da yaşıyorum, ailemin yanına geldim. Turnuvadan, 2 gün önce geldiğimde haberim oldu. Çocuklarımla izlemeye geldik” şeklinde konuştu.