Poyrazın Kızları zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden ve liderlik koltuğunda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13. hafta mücadelesinde sahasında Bolu Belediyespor’u 30-21 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu'nda oynadığı 11 maçta; 10 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Poyrazın Kızları; 3 galibiyet, 3 yenilgisi olan ve 9. sırada bulunan rakibiyle Dikkaldırım Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Ligin ilk yarısında 40-20 mağlup ettiği rakibi karşısında maça istediği gibi başlayamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. dakikayı 7-6 geride geçti.

Ancak ilerleyen bölümde toparlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19'da 9-8 öne geçti. Sinem, Kübra ve Damla ile üst üste goller bulan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 21'de skoru 12-8'e getirirken, ilkyarı da 15-11 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 30-21 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 12. maçında 11. galibiyetini elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, takipçisi Polatlı Belediyespor'un kaybettiği haftada liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Poyrazın Kızları, ligin 14. haftasında 12 Şubat 2023 Pazar günü deplasmanda Polatlı Belediyespor ile karşılaşacak.