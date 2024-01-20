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Poyrazın Kızları Tekirdağ deplasmanında
SPOR 20.01.2024, 11:04
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki kadın hentbol takımı Poyrazın Kızları Tekirdağ deplasmanında mücadele edecek.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. haftada 21 Ocak 2024 Pazar günü deplasmanda Tekirdağ Süleymanpaşa ile karşılaşacak.
Ligde oynadığı 13 maçta 4 galibiyetle 7. sırada bulunan Poyrazın Kızları, 12 maçta 2 galibiyetle 10. sırada yer alan rakibiyle Marmara Ereğlisi Spor Salonu'nda saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.
Özdemir Kaan Çınar, Hasan Kılıç hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma THF TV YouTube'dan yayınlanacak.
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Tekirdağ Süleymanpaşa 36-24 kazanmıştı.
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