Poyrazın Kızları Tekirdağ'a yenildi
Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 4. haftada sahasında Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ'ye 36-24 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - 3 maçta 2 galibiyetle haftaya 4. sırada başlayan Poyrazın Kızları, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi ile 7. sırada yer alan rakibiyle Mudanya Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya istediği gibi başlayan ayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 10. dakikayı 4-3 geride geçti. Mücadelenin 23. dakikası da konuk Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ'nin 11-8 üstünlüğüyle geçilirken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarıyı 14-10 geride kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da konuk ekip etkili başlarken, Poyrazın Kızları, 33. dakikayı 18-10 geride geçti. Bu devrede de farkı eritmeyi başaramayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 36-24 mağlup ayrıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 5. haftasında 23 Eylül 2023 Cumartesi günü deplasmanda Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak.
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|9
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|7
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|7. Hatayspor
|4
|6
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|3
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|4
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|4
|5
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|4
|4
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|3
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|2
|2
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|4
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|1
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|5
|0
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|O
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|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
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|4
|8
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|5
|8
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|5
|8
|7. Bodrumspor
|4
|7
|8. Erzurumspor
|5
|6
|9. Ahlatçı Çorum FK
|4
|6
|10. Kocaelispor
|4
|6
|11. Sakaryaspor
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|4
|13. Adanaspor
|4
|3
|14. Giresunspor
|4
|3
|15. Boluspor
|4
|3
|16. Altay
|5
|3
|17. Ümraniye
|4
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|13
|2. West Ham United
|5
|13
|3. M.City
|5
|12
|4. Brighton
|5
|12
|5. Tottenham
|5
|11
|6. Arsenal
|4
|10
|7. Crystal Palace
|5
|8
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|5
|7
|9. Brentford
|4
|6
|10. Nottingham Forest
|4
|6
|11. M. United
|5
|6
|12. Fulham
|5
|5
|13. Chelsea
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|3
|15. Wolves
|5
|3
|16. Sheffield United
|5
|2
|17. Bournemouth
|4
|2
|18. Everton
|4
|1
|19. Luton Town
|4
|1
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Athletic Bilbao
|5
|10
|3. Girona
|4
|10
|4. Barcelona
|4
|10
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|5
|9
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|9
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Real Betis
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|7
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|4
|6
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|4
|6
|12. Deportivo Alaves
|5
|6
|13. Celta Vigo
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|14. Getafe
|4
|4
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Mallorca
|4
|2
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
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|3
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