Poyrazın Kızları taraftarıyla buluşuyor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci hafta mücadelesinde bugün sahasında Görele Belediyespor’u konuk edecek.BURSA (İGFA) - Ligdeki ilk maçında deplasmanda Anadolu Üniversitesi’ni mağlup ederek ilk kez yer aldığı Süper Lig’e galibiyetle start veren Poyrazın Kızları, taraftarıyla buluşacağı maçı Mudanya Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak.

Youtube’dan yayınlanacak karşılaşmayı Okan Erkan Yurt, Abdullah Özdeniz hakem ikilisi yönetecek.