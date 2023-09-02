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Poyrazın Kızları taraftarıyla buluşuyor
SPOR 02.09.2023, 09:04
Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci hafta mücadelesinde bugün sahasında Görele Belediyespor’u konuk edecek.BURSA (İGFA) - Ligdeki ilk maçında deplasmanda Anadolu Üniversitesi’ni mağlup ederek ilk kez yer aldığı Süper Lig’e galibiyetle start veren Poyrazın Kızları, taraftarıyla buluşacağı maçı Mudanya Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak.
Youtube’dan yayınlanacak karşılaşmayı Okan Erkan Yurt, Abdullah Özdeniz hakem ikilisi yönetecek.
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|7
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|2
|6
|3. Trabzonspor
|4
|6
|4. Hatayspor
|3
|5
|5. Sivasspor
|3
|5
|6. Konyaspor
|3
|5
|7. Alanyaspor
|3
|5
|8. Kayserispor
|3
|5
|9. Kasımpasa
|4
|5
|10. Galatasaray
|2
|4
|11. A.Demirspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|2
|4
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. İstanbulspor
|2
|2
|15. Ankaragücü
|3
|2
|16. Antalyaspor
|3
|2
|17. Pendikspor
|3
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Şanlıurfaspor
|3
|7
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|3
|7
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|3
|6
|6. Kocaelispor
|4
|6
|7. Bandırmaspor
|3
|5
|8. Sakaryaspor
|3
|5
|9. Bodrumspor
|3
|4
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|3
|12. Altay
|3
|3
|13. Adanaspor
|4
|3
|14. Erzurumspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|2
|16. Boluspor
|3
|2
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham United
|4
|10
|2. M.City
|3
|9
|3. Tottenham
|3
|7
|4. Liverpool
|3
|7
|5. Arsenal
|3
|7
|6. Brighton
|3
|6
|7. Aston Villa
|3
|6
|8. M. United
|3
|6
|9. Brentford
|3
|5
|10. Chelsea
|3
|4
|11. Crystal Palace
|3
|4
|12. Fulham
|3
|4
|13. Newcastle
|3
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|3
|0
|18. Burnley
|2
|0
|19. Everton
|3
|0
|20. Luton Town
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Atletico Madrid
|3
|7
|3. Girona
|3
|7
|4. Barcelona
|3
|7
|5. Cadiz
|4
|7
|6. Athletic Bilbao
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Valencia
|3
|6
|9. Rayo Vallecano
|3
|6
|10. Real Betis
|3
|4
|11. Celta Vigo
|4
|4
|12. Getafe
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|3
|14. Deportivo Alaves
|3
|3
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|3
|3
|17. Las Palmas
|3
|2
|18. Mallorca
|3
|1
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0
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