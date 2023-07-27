Poyrazın Kızları Süper Lig'i deplasmanda açacak

Ankara THF Spor Kompleksi'nde gerçekleşen 2023-2024 sezonu fikstür çekiminde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki Kadınlar Hentbol Takımı Süper Lig'i deplasmanda açacak.BURSA (İGFA) - THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan ve kulüp temsilcilerinin katılım sağladığı kura çekimi sonunda Kadınlar Hentbol Takımı'nda sezonun programı netleşti.

Geçtiğimiz sezonu Kadınlar 1. Ligi şampiyonu olarak tamamlayan ve Süper Lig’e yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki Poyrazın Kızları, yeni sezonun ilk maçında Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.

26 Ağustos 2023’te başlayacak ligde ilk 8 içerisinde yer alan ekipler play-off oynamaya hak kazanacak.

Normal sezonu ilk 4 içerisinde bitiren takımlar şampiyonluk, 5-8 arasında yer alan ekipler ise play-off sıralama etabı oynayacaklar.

11. sırada yer alacak ekip ise Kadınlar Hentbol 1. Ligi’ne düşecek.

Poyrazın Kızları'nın Kadınlar Süper Ligi'nde diğer rakipleri şöyle: Armada Praxis Yalıkavak, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yeni Mahalle Belediyesi, Kastamonu Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, Görele Belediyesi, Üsküdar Belediyesi, Aksaray Belediyesi, Tekirdağ Süleymanpaşa ve Konyaaltı Belediyespor.