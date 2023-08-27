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Poyrazın Kızları Süper Lig'e galibiyetle başladı

SPOR 27.08.2023, 17:37
Poyrazın Kızları Süper Lig'e galibiyetle başladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Süper Lig'e galibiyetle başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2023-2024 sezonun ilk maçında deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 29-28 mağlup etti.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk dakikalarda üstünlüğü yakaladı.

Hücumda istekli gözüken Poyrazın Kızları, 16. dakikayı da 9-7 önde geçti.

Rakibine üstünlük şansı tanımayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarıyı ise 16-15 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Poyrazın Kızları, 39'da skoru 21-17'ye getirdi. Mücadelenin 55. dakikasını da 28-24 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, son bölümü nefes kesen maçtan 29-28 üstün ayrıldı ve Süper Lig'e galibiyetle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci haftasında 2 Eylül 2023 Cumartesi günü sahasında Görele Belediyespor ile karşılaşacak.

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