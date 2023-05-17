Poyrazın Kızları Play-Off mücadelesine hazır

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı’nın play-off maç programı belli oldu.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu'nu lider tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Süper Lig yolunda son virajı olan play-off maç programı belli oldu.

Ligde oynadığı 19 maçta 18 galibiyet alarak önemli bir başarıya imza atan ve grubunu zirvede bitiren Poyrazın Kızları, play-off maçlarını 22-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında Zonguldak'ta oynayacak.

Gruplarını ilk 4 sırada bitiren 8 ekibin yer alacağı Play-Off'ta A Grubu'ndaki rakipleriyle karşılaşacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, normal sezonu lider bitirmenin avantajıyla müsabakalara 3 puanla başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Zonguldak GHSİM Site Spor Salonu’ndan oynanacak play-off ilk maçında A Grubu dördüncüsü Trabzon temsilcisi Ortahisar Belediyespor ile 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 16.00’da karşılaşacak.

İkinci maçında 23 Mayıs 2023 Salı günü saat 12.00’de A Grubu üçüncüsü Kırşehir Belediyespor ile karşılaşacak Poyrazın Kızları, 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü ise saat 16.00’da Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off’taki son maçını ise 24 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 18.00’de A Grubu’nu lider bitiren Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile oynayacak.

Play-off müsabakaları sonunda ilk 2 sırada yer alacak ekipler 2023-2024 sezonunda Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Öte yandan Play-Off maçlarına Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü 3’er puanla başlarken, Sivas Belediyespor ve Polatlı Belediyespor 2’şer, Kırşehir Belediyespor ve Aksaray Belediyespor da 1’er puanla başlayacak.