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Poyrazın Kızları play-off'a moralli başladı

SPOR 22.05.2023, 17:58
Poyrazın Kızları play-off'a moralli başladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı play-off ilk maçında Ortahisar Belediyespor’u mağlup etti.BURSA (İGFA) - Normal sezonu B Grubu lideri olarak tamamlayan Poyraz'ın Kızları, Süper Lig yolunda Zonguldak’ta gerçekleştirilen play-off müsabakalarına galibiyetle başladı.

Kadınlar Hentbol 1. Ligi play-off ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Trabzon Ortahisar Belediyespor'u 31-27 mağlup etti.

A Grubu'nu dördüncü olarak tamamlayan Trabzon temsilcisi ile Zonguldak GHSİM Site Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibi önünde maça istekli başladı. Karşılaşmanın 15. dakikasını 7-6 üstünlükle geçen Poyrazın Kızları, 23'te farkı 3 sayıya (12-9) çıkardı. Son bölümde skora denge gelse de (13-13), Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarıyı 15-14 önde tamamladı.

İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 47'de 23-22 geriye düştü.

Ancak, son bölümde toparlanan Poyrazın Kızları, üstünlüğü yakalarken, 55. dakikayı 29-26 önde geçti.

Kalan bölümde rakibine üstünlük şansı tanımayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan da 31-27 galip ayrıldı. Play-off’taki ilk maçında galibiyete ulaşan Poyrazın Kızları, böylece 3 puanla başladığı play-off'ta puanını 5’e çıkardı. 8 takımın yer aldığı play-off'ta Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci maçında 23 Mayıs 2023 Salı günü (yarın) saat 12.00'de Kırşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 25 Mayıs'ta tamamlanacak play-off müsabakaları sonunda ilk 2 sırada yer alacak ekipler 2023-2024 sezonunda Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Bu arada karşılaşmanın en değerli oyuncusu Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan Melike Kasapoğlu oldu.

SALON: Zonguldak GHSİM Site HAKEMLER: Serdar Özen, Kuntay Taşkın ORTAHİSAR BELEDİYESPOR: Funda Yılmaz, Kübra Yılmaz 7, İlayda Gürsoy 6, Sümeyye Çolak 1, İrem Can İnce 7, Melek Yazıcı 1, Ayşenur Uygur 2, Ecren Naz Demirci 1, Seden İşgören, Hande Muhcu 2 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eda Köşker, Sude Çifçi  5, Melike Kasapoğlu 10, Ela Yıldız 1, Sinem Yapıcı 2, Büşranur Şaş 5, Elif Çağla Şen 2, Güliz Karaman, Kübra Kandemir 3, Damla Güleç 3, Çağla Güleç DEVRE: 14-15 2 DAKİKA CEZALARI: Sude Çifçi (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Ayşenur Uygur, Hande Muhcu (Ortahisar Belediyespor)

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