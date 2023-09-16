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Poyrazın Kızları'nın rakibi Tekirdağ

SPOR 16.09.2023, 12:45
Poyrazın Kızları'nın rakibi Tekirdağ

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 4. haftada bugün sahasında Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - İlk kez mücadele ettiği Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet alan ve haftaya 4. sırada başlayan Poyrazın Kızları, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi ile 7. sırada yer alan rakibiyle Mudanya Spor Salonu’nda saat 14.00’te karşı karşıya gelecek.

Bilal Karaman ve Hasan Tiryaki hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma YouTube THF TV’den yayınlanacak.

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