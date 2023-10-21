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Poyrazın Kızları'nı Kastamonu durdurdu

SPOR 21.10.2023, 15:32
Poyrazın Kızları'nı Kastamonu durdurdu

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 7. hafta mücadelesinde  sahasında Kastamonu Belediyespor'a 33-23 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 6'da 6 yapan rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşu gerçekleştirilirken, maçın ilk yarısını konuk Kastamonu Belediyespor 19-9 önde tamamladı.

İkinci yarıda zaman zaman etkili olan Bursa Büyükşehir Belediyespor’un çabası yeterli olmadı ve maçtan 33-23 mağlup ayrıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 8. haftasında 26 Ekim 2023 Perşembe günü deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.

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