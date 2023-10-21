Poyrazın Kızları'nı Kastamonu durdurdu

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 7. hafta mücadelesinde sahasında Kastamonu Belediyespor'a 33-23 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 6'da 6 yapan rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşu gerçekleştirilirken, maçın ilk yarısını konuk Kastamonu Belediyespor 19-9 önde tamamladı.

İkinci yarıda zaman zaman etkili olan Bursa Büyükşehir Belediyespor’un çabası yeterli olmadı ve maçtan 33-23 mağlup ayrıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 8. haftasında 26 Ekim 2023 Perşembe günü deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.