Poyrazın Kızları'ndan Sümeyye'ye milli davet

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Poyrazın Kızları'ndan Sümeyye Çolak’a milli davet geldi.BURSA (İGFA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'nda 11 Ekim'de Karadağ ve 15 Ekim'de Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlık kampı kadrosu açıklanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Sümeyye Çolak da kadroda yer aldı.

İstanbul'da 3 Ekim'de kampa girecek olan Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki kadroda 25 oyuncu yer alırken, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sağ kanat oyuncusu Sümeyye Çolak da ay yıldızlı ekibin kamp kadrosunda davet edildi.

A Milli Takım'ın 11 Ekim Çarşamba günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı müsabaka Podgorica kentindeki Bemax Arena'da saat 19.00’da başlayacak.

Kadın Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçını ise 15 Ekim'de Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Sırbistan ile saat 17.30’da oynayacak.