Poyrazın Kızları'nda bir iç transfer daha

Bursa Büyükşehir Belediyespor milli kalecisi Eda Köşker’le sözleşme yenilediBURSA (İGFA) - 2023-2024 sezonunda Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, iç transferde 1 oyuncuyla daha sözleşme yeniledi.

Geride kalan sezonu Kadınlar Hentbol 1. Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Poyrazın Kızları, milli kalecisi Eda Köşker’le yeniden anlaştı. Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden iç transferde 14 oyuncusunu kadrosunda tutan, dış transferde ise şu ana kadar kaleci Berna Cindoruk ve sağ kanat Sümeyye Çolak’la sözleşme imzalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, geride kalan sezonda şampiyonlukta pay sahibi olan kalecisi Eda Köşker’i de takımda tuttu. 2004 doğumlu oyuncu, geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giydi.

Eda Köşker son olarak U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etti.