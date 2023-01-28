Poyrazın Kızları'na çifte takviye

Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, kadrosuna 2 isim kattı.BURSA (İGFA) - Ligde B Grubu’nda mücadele eden ve ilkyarıda oynadığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 yenilgi alarak 2. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Süper Lig ekibi Armada Praxis Yalıkavakspor’dan Sinem Yapıcı ve Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Bolu Belediyespor’dan Kübra Kandemir’le sözleşme imzaladı.

Ligin ilkyarısındaki başarılı performansını ikinci yarıda da sürdürmek isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor’da yeni transferler Sinem Yapıcı ve Kübra Kandemir ikinci yarıda Poyrazın Kızları’nın başarısı için ter dökecek. Son olarak Armada Praxis Yalıkavakspor’da forma giyen 2002 doğumlu sol oyun kurucu Sinem Yapıcı 2022-2023 sezonunda Muğla ekibinde 7 maçta forma giydi.

Kadınlar 1. Lig B Grubu ekibi Bolu Belediyespor’dan kadroya dahil edilen 2002 doğumlu sağ kanat Kübra Kandemir ise 8 maçta 33 gol kaydetti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci yarısının ilk maçında 29 Ocak 2023 Pazar günü deplasmanda Cent Koleji ile karşılaşacak.