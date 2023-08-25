Poyrazın Kızları'na 'cag kebap' dopingi

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde sezonun ilk maçına 27 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, teknik ekip, oyuncu ve aileler 2023-2024 sezonu öncesinde düzenlenen cag kebap partisinde biraraya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu'nun da katıldığı organizasyon Mudanya’da gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz sezonu Kadınlar Hentbol 1. Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Poyrazın Kızları, düzenlenen etkinlikle Anadolu Üniversitesi maçı öncesinde moral depoladı.

Takımın geride kalan sezonda önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer, yeni sezonun Süper Lig’deki ilk tecrübeleri olacaklarını belirterek, "Nasıl geçtiğimiz sezon güzel bir dönem geçirdiysek bu sezonun da güzel geçeceğine inanıyorum. Kadromuzu kurduk ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Pazar günü de sezonun ilk maçına çıkacağız. Poyrazın Kızları’nın Süper Lig’de de sert eseceğine inanıyorum" dedi.

1. Lig’de oynamakla Süper Lig’de oynamak arasında fark olacağını ifade eden Dinçer, "Ancak siz bu işin de üstesinden gelebilecek kalitede oyuncularsınız. Bunu devam ettireceğinize inanıyorum. Bu işin en önemli destekçisi aileleriniz oldu. Taraftarımız çok değerli. Biz bir aileyiz. Aile olunursa bu iş başarılıyor. Kulübümüzün 26 branşı var. Voleybolda Efeler Ligi’nde mücadele ediyoruz. Biz 26 branş binlerce sporcuyla bir aileyiz. Hep beraberiz. Nasıl Hatice Kübra İlgün olimpiyat madalyası kazandığında gururlandıysak sizlerin başarılarıyla da aynı şekilde gururlanıyoruz. Hepinize güzel bir sezon diliyorum” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da yeni sezonda teknik ekip ve oyunculara başarılar diledi.