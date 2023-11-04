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Poyrazın Kızları Konyaaltı Belediyespor'u konuk edecek
SPOR 04.11.2023, 16:42
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 9. hafta mücadelesinde yarın sahasında Konyaaltı Belediyespor'u konuk edecek.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet alan ve 8. sırada bulunan Poyrazın Kızları, 7'de 7 yaparak liderlik koltuğunda yer alan rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.
THF TV YouTube'dan yayınlanacak mücadeleyi Arzu Demirel Medeni, Nilgün Acun hakem ikilisi yönetecek.
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|14
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|10
|14
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|10
|12
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|10
|8
|16. Tuzlaspor
|10
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|11
|27
|2. Tottenham
|10
|26
|3. Arsenal
|11
|24
|4. Liverpool
|10
|23
|5. Aston Villa
|10
|22
|6. Newcastle
|11
|20
|7. Brighton
|11
|18
|8. M. United
|11
|18
|9. Brentford
|11
|16
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|11
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|11. West Ham United
|11
|14
|12. Chelsea
|10
|12
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|11
|12
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|11
|12
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|11
|11
|16. Nottingham Forest
|10
|10
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|11
|6
|18. Luton Town
|10
|5
|19. Burnley
|11
|4
|20. Sheffield United
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|12
|31
|2. Real Madrid
|11
|28
|3. Atletico Madrid
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|25
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|11
|24
|5. Real Betis
|12
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Athletic Bilbao
|11
|18
|8. Rayo Vallecano
|11
|17
|9. Las Palmas
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|17
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|15
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|13
|12. Villarreal
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|12
|13. Getafe
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|12
|14. Sevilla
|11
|11
|15. Cadiz
|11
|10
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|9
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|11
|9
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|12
|7
|19. Granada
|11
|6
|20. Almeria
|11
|3
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