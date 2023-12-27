Poyrazın Kızları kadrosunu güçlendirdi

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı öncesinde kadrosuna 3 isim daha kattı.BURSA (İGFA) - İlk kez mücadele ettiği ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Poyrazın Kızları, Kübranur Şahan’ın ardından Kastamonu Belediyespor’dan milli oyuncu Ceren Demirçelen, Tekirdağ Süleymanpaşa’dan Fatma Atalar ve Fatma Ay Babur’la da anlaşma sağladı.

İkinci yarıda daha üst sıraları gözüne kestiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, 1992 doğumlu milli pivot Ceren Demirçelen’i takıma dahil ederken, kadrosunu da güçlendirdi. Ceren Demirçelen ligin ilkyarısında Kastamonu Belediyespor’da 9 maçta forma giydi ve 41 gole imza attı.

Poyrazın Kızları Tekirdağ Süleymanpaşa’dan da iki isimle anlaşma sağladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, kalesini de güçlendirirken Fatma Ay Babur’u kadrosuna kattı.

1992 doğumlu kaleci ligin ilkyarısında Tekirdağ Süleymanpaş’da 10 maçta forma giydi. Kadrosuna önemli isimler dahil eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, son olarak yine Tekirdağ Süleymanpaşa’dan Fatma Atalar’la anlaşma sağladı. 1988 doğumlu orta oyun kurucu, ligin ilkyarısında Tekirdağ Süleymanpaşa’da 10 maçta oynadı ve 35 gol kaydetti.

RÖVANŞ ZAMANI

Bursa Büyükşehir Belediyespor, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda ilk tur rövanş maçında 28 Aralık 2023 Perşembe günü deplasmanda Görele Belediyespor ile karşılaşacak.

Bursa’da oynanan ilk maçı kazanarak tur için avantaj elde eden Poyrazın Kızları yarın oynanacak maçtan da istediği sonuçla ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

6 ekibin yer aldığı ilk turda Görele Belediyespor’u ilk maçta 31-27 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle Görele İlçe Spor Salonu’nda saat 17.00’de karşı karşıya gelecek. THF TV Youtube’dan yayınlanacak karşılaşmayı Serdar Özen, Mehmet Küntay Taşkın hakem ikilisi yönetecek.

1. Tur sonunda üç takım HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finaline katılmaya hak kazanacak.