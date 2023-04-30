Poyrazın Kızları İzmir karşısında zorlanmadı
Bursa Büyükşehir Belediyespor İzmir Gençlik Spor Kulübü karşısında zorlanmadan kazandı.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu lideri Bursa Büyükşehir Belediyespor, 20. hafta mücadelesinde sahasında İzmir Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nü 32-20 mağlup etti.
Ligde oynadığı 16 maçta 15 galibiyetle zirvede yer alan Poyrazın Kızları, 16 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgiyle 10. sırada bulunan rakibiyle Mudanya Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 20. dakikayı 8-2 önde geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısını 16-8 önde tamamlayan Poyraz'ın Kızları, 42'de farkı 10 sayıya (22-12) çıkardı.
Kalan bölümde farkız azalmasına izin vermeyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 32-20 galip ayrıldı. Poyraz'ın Kızları, bu sonuçla ligdeki 17. maçında 16. galibiyetini elde etti.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 21. haftasında 7 Mayıs 2023 Pazar günü deplasmanda Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak.
SALON: Mudanya HAKEMLER: Ahmet Serhat Sefil, Aykut Piroğlu BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Eda Köşker, Sude Çifçi 7, Melike Kasapoğlu 3, Güliz Karaman 1, Sinem Yapıcı 6, Büşranur Şaş 6, Elif Çağla Şen 1, Ela Yıldız 3, Kübra Kandemir 3, Ecrin Çetin 1, Damla Güleç 1, Lena Mot, Çağla Güleç 1, Busenur Binay, Beyza Ata İZMİR GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ: Sena Saruhanoğlu, Esra Çetkin 3, Sena Şentürk 5, Ceren Çetin, Selen İnal, Nehirnaz Poyraz 4, Fatima Kaya 5, Yağmur Bağlama, Aleyna Terzioğlu, Kumsal Özer 3, Ecrin Nisa Küçükçoban DEVRE: 16-8 2 DAKİKA CEZALARI: Sinem Yapıcı (2) (Bursa Büyükşehir Belediyespor),Ceren Çetin (İzmir Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü)
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