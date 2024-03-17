Poyrazın Kızları İzmir'i mağlup etti
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki Kadın Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ettiBURSA
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesindeki Kadın Hentbol Takımı, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ettiBURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Poyrazın Kızları, 19. haftada sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 45-29 mağlup etti.
Ligde oynadığı 16 maçta 6 galibiyetle 8. sırada bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 17 maçta aldığı 6 galibiyetle bir üst basamağında yer alan rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Ligin ilkyarısında 27-19 mağlup olduğu rakibi karşısında maça oldukça etkili başlayan Poyrazın Kızları, üstünlüğü yakaladı. İlerleyen bölümde farkı da açan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarıyı 24-11 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Poyrazın Kızları, farkı açmaya devam etti. 49’da 39-23’lük skorla farkı 16 sayıya çıkartan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde üstünlüğü korudu.
Maçtan da 45-29 üstün ayrılan Poyrazın Kızları, ligdeki 17. maçında 7. galibiyetini elde etti.
Poyrazın Kızları, ligin 20. haftasında 24 Mart 2024 Pazar günü deplasmanda Konyaaltı Belediyesi ile karşılaşacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|29
|76
|3. Trabzonspor
|29
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|4. Kocaelispor
|27
|45
|5. Bodrumspor
|27
|44
|6. Sakaryaspor
|26
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|26
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|29
|25
|18. Luton Town
|29
|22
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Girona
|29
|62
|3. Barcelona
|28
|61
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|28
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|28
|42
|8. Valencia
|28
|41
|9. Getafe
|29
|38
|10. Las Palmas
|29
|37
|11. Villarreal
|29
|36
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Sevilla
|29
|28
|16. Celta Vigo
|29
|27
|17. Rayo Vallecano
|28
|26
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13