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Poyrazın Kızları ilk maçına Eskişehir'de çıkıyor
SPOR 27.08.2023, 11:08
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Süper Lig’deki ilk maçına bugün Eskişehir’de çıkıyorBURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonu bugün başlarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezonun ilk maçına 27 Ağustos 2023 Pazar günü (BUGÜN) çıkacak.
Geride kalan sezonu Kadınlar Hentbol 1. Ligi şampiyonu olarak tamamlayan ve Süper Lig’e yükselen Poyrazın Kızları, ilk maçında deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Porsuk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.
Hasan Tiryaki, Tayfun Torçuk hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma THF TV Youtube’dan da yayınlanacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Sivasspor
|3
|5
|3. Konyaspor
|3
|5
|4. Kasımpasa
|3
|5
|5. Hatayspor
|2
|4
|6. Alanyaspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|2
|4
|8. A.Demirspor
|2
|4
|9. Beşiktaş
|2
|4
|10. Rizespor
|3
|4
|11. Karagümrük
|2
|3
|12. Trabzonspor
|3
|3
|13. İstanbulspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|2
|2
|15. Antalyaspor
|3
|2
|16. Pendikspor
|3
|2
|17. Ankaragücü
|2
|1
|18. Samsunspor
|2
|1
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Gaziantep FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|9
|2. Manisa FK
|3
|7
|3. Gençlerbirliği
|3
|7
|4. Ahlatçı Çorum FK
|3
|6
|5. Şanlıurfaspor
|2
|6
|6. Sakaryaspor
|3
|5
|7. Bodrumspor
|3
|4
|8. Adanaspor
|2
|3
|9. Giresunspor
|2
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|3
|2
|13. Ümraniye
|3
|2
|14. Keçiörengücü
|2
|1
|15. Göztepe
|3
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Kocaelispor
|2
|0
|18. Tuzlaspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham United
|3
|7
|2. Tottenham
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|7
|4. Brighton
|3
|6
|5. M.City
|2
|6
|6. M. United
|3
|6
|7. Brentford
|3
|5
|8. Liverpool
|2
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Fulham
|3
|4
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Aston Villa
|2
|3
|14. Nottingham Forest
|3
|3
|15. Wolves
|3
|3
|16. Bournemouth
|3
|1
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Luton Town
|2
|0
|20. Everton
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Girona
|3
|7
|3. Rayo Vallecano
|2
|6
|4. Valencia
|2
|6
|5. Atletico Madrid
|2
|4
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Real Betis
|2
|4
|8. Cadiz
|3
|4
|9. Deportivo Alaves
|2
|3
|10. Athletic Bilbao
|2
|3
|11. Osasuna
|2
|3
|12. Real Sociedad
|3
|3
|13. Villarreal
|2
|3
|14. Granada
|3
|3
|15. Las Palmas
|3
|2
|16. Mallorca
|3
|1
|17. Celta Vigo
|3
|1
|18. Getafe
|2
|1
|19. Almeria
|3
|1
|20. Sevilla
|3
|0
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