Poyrazın Kızları ikinci yarıya evinde başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı ikinci yarıya evinde başlıyorBURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2 Ocak 2024 Salı günü sahasında Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak.

Ligde ikinci yarının ilk maçına çıkacak olan Poyrazın Kızları, rakibiyle Mudanya Spor Salonu'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligin ilkyarısında 10 maçta 2 galibiyeti bulunan ancak, devre arasında kadrosuna önemli oyuncular dahil eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibi karşısında galibiyete ulaşıp ikinci devreye güzel bir başlangıç yapmak istiyor.

İki ekip arasında ilkyarıda Eskişehir'de oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor, 29-28 kazanmıştı.