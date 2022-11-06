Poyrazın Kızları Göktürk engelini kayıpsız geçti
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Göktürk GSK engelini kayıpsız geçti.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 4. haftada deplasmanda Göktürk Gençlik Spor Kulübü’nü 29-25 mağlup etti.
Ligin ilk 2 haftasından galibiyetle ayrılan, geride kalan haftada ise Polatlı Belediyespor karşısında şanssız bir yenilgi alan Poyrazın Kızları, 3 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan rakibiyle İstanbul Göztepe’de Müzahir Sille Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Haftaya 3. sırada başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8. sıradaki Göktürk Gençlik Spor Kulübü karşısında istediği sonuca ulaştı. Rakibi karşısında ilkyarıyı 15-12 geride tamamlayan Poyrazın Kızları, ikinci yarıda etkinliğini arttırarak maçtan galip ayrılmayı bildi. Müsabakadan 29-25 üstün ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, böylece ligdeki 4. maçında 3. galibiyetini elde etti.
Poyrazın Kızları, ligin 5. haftasını maç yapmadan geçecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Galatasaray
|12
|24
|3. Başakşehir
|11
|23
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Sivasspor
|12
|10
|17. Hatayspor
|11
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|12
|32
|3. Real Betis
|13
|26
|4. Atletico Madrid
|13
|24
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|13
|23
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Villarreal
|13
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|13
|16
|12. Mallorca
|13
|16
|13. Getafe
|13
|14
|14. Girona
|13
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Celta Vigo
|13
|11
|18. Cadiz
|13
|11
|19. Sevilla
|13
|10
|20. Elche
|13
|4