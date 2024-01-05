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Poyrazın Kızları Giresun deplasmanında
SPOR 05.01.2024, 12:39
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Görele deplasmanı için Giresun'da olacak.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13. Hafta mücadelesinde 6 Ocak 2024 Cumartesi günü (yarın) deplasmanda Görele Belediyespor ile karşılaşacak.
İkinci yarıya Anadolu Üniversitesi galibiyetiyle başlayan Poyrazın Kızları, rakibiyle Görele Spor Salonu’nda saat 16.00’da karşılaşacak.
Ebubekir Boyraz, Ömer Turan hakem ikilisinin yöneteceği karşılaşma THF TV Youtube’dan yayınlanacak.
Poyrazın Kızları, Ligin ilkyarısında oynanan karşılaşmayı Görele Belediyespor 23-21 kazanmıştı.
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