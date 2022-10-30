Poyrazın Kızları evinde mağlup oldu!

Kadınlar Hentbol 1. Lig’deki ilk 2 maçından galibiyetle çıkan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü haftaki mücadelesinde evinde ağırladığı Polatlı Belediyespor’a bir sayı ile mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü hafta mücadelesinde sahasında Polatlı Belediyespor’a 37-36 mağlup oldu. Rakibiyle evinde Mudanya Spor Salonu’nda karşı karşıya gelen ve maça oldukça etkili başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, mücadelenin başında üstünlüğü ele geçirdi.

Etkili hücumlarında Melike Kasapoğlu, Büşranur Şaş ve Sude Çiftçi ile goller bulan Poyrazın Kızları, 15. dakikayı 10-9 önde geçerken, 20. dakikada skoru 13-11 yaptı. Karşılaşmanın ilkyarısını 19-18 önde tamamlayan hentbolcular, ikinci devreye de etkili başladı.

Devrenin başında skoru 25-22’ye getiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde rakip gollere engel olamadı. Rakibinin skoru eşitlemesini önleyemeyen Poyrazın Kızları, 49. dakikada 31-30’luk skorla maçta ilk kez geriye düştü. 52. Dakikada 33-30 geriye düştüğü maçta Melike Kasapoğlu, Elif Çağla Şen ve Sude Çiftçi üst üste goller buldu.

Skoru 33-33 yaparak 54. Dakikada oyuna denge getirirken, son bölümü nefes kesen maçtan 37-36 mağlup ayrılan takım oldu.