Poyrazın Kızları Bursa'da Tekirdağ'ı ağırlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Merve Yılmaz, Aksaray deplasmanında ikinci yarıdaki oyunlarıyla galibiyeti elde ettiklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Aksaray Belediyespor’u da mağlup ederken, ligdeki üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti.

İlk kez mücadele ettiği lige güzel bir başlangıç yapan Poyrazın Kızları, elde ettiği sonuçlarla yüzleri güldürürken, Başantrenör Merve Yılmaz, Aksaray Belediyespor karşısında özellikle ikinci yarıdaki oyunlarıyla galibiyete ulaşmayı başardıklarını söyledi.

Aksaray deplasmanından 2 puanla döndükleri için mutlu olduklarını söyleyen Yılmaz, "Maçın ilk devresinde kaçırdığımız ve yanlış oynadığımız dakikalar oldu, fakat çabuk toparlayıp oyunu çözerek ve pozisyonları değerlendirerek ilk devreyi önde kapatmayı başardık. İkinci devre daha doğru oynadığımızı düşünüyorum ve istediğimiz sonuca da daha kolay ulaştık. Aksaray Belediyesi’ni mücadelesinden dolayı kutluyor, geri kalan maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Poyrazın Kızları bu hafta 16 Eylül 2023 Cumartesi günü Mudanya Spor Salonu'nda Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ'yi konuk edecek.