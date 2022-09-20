'Poyrazın Kızları' Bursa Büyükşehir'e transfer oldu

Bursa’da futbol dışındaki 23 branşta aktif olanBüyükşehir Belediyespor Kulübü, artık hentbolda da boy gösterecek. Kadınlar Hentbol 1. Lig'de mücadele eden Mudanya takımı 'Poyrazın Kızları' Büyükşehir'e altyapı sporcularıyla birlikte transfer odlu.BURSA (İGFA) - Bursa'da 23 farklı branşta 150'si milli olmak üzere yaklaşık 2 bin lisanslı sporcusu bulunan Büyükşehir Belediyespor Kulübü, hentbolü 24'üncü branş olarak bünyesine kattı.

Mudanya'da 9 yıl önce okul seçmeleriyle başlayan ve 4 yıldır da liglerdeki mücadelesini son iki sezon Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde sürdüren Mudanya Belediyesporlu hentbolcular, altyapı sporcularıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyespor ailesine katıldı.

Büyükşehir Mudanya İstasyonu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, kulüp yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve aileleri katıldı.

Bursa Büyükşehir olarak 240 amatör kulübe dışarıdan destek verdiklerini belirten Başkan Aktaş, Mudanya’da mücadele eden hentbol takımının durumu kendisine ilk anlatıldığında, ilçe belediyesinin destek olmasının daha doğru olacağını ancak bizim de her türlü desteği verebileceğini ifade ettiğini anlattı. Hentbol takımının destek görmediğini öğrendikten sonra yapılan görüşmeler neticesinde hentbol branşını da Büyükşehir'e dahil ettiklerini kaydeden Başkan Aktaş, başarılı bir geçmişe sahip olan Poyrazın Kızları'nın Büyükşehir olarak her daim yanlarında olacaklarını belirterek, "Bu başarılı sporcular için temennimiz şampiyon olarak Süper Lig’e çıkarlar. Kazasız, sıkıntısız, başarılarla dolu bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de, başarılarının sadece skor tabelaları olmadığını belirterek, bunun altında aile olabilmenin asıl başarı olduğunu kaydetti.

Takımın baş antrenörü Merve Atak Yılmaz ise, yeni sezonda yeni bir vizyon ile profesyonel olma yolunda atılan adamın daha büyük başarılar getireceğine inancının tam olduğunu söyledi.

Atak Yılmaz, kendilerine profosyonel kulübün kapılarını açan başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer ile Büyükşehir Belediyespor ailesine teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde mücadele takım oyuncuları kendilerini Büyükşehir Belediyesporlu yapan sözleşmeleri imzalayarak, profesyonel ve altyapı sporcularıyla birlikte kulüp yöneticileri ile birlikte toplu fotoğraf çektirdiler.