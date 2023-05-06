Poyrazın Kızları Aksaray deplasmanında

Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu lideri Bursa Büyükşehir Belediyespor, 21. hafta mücadelesinde 7 Mayıs 2023 Pazar günü (yarın) deplasmanda Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 17 maçta 16 galibiyet elde eden ve liderlik koltuğunda oturan Poyrazın Kızları, 17 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile 3. sırada bulunan rakibiyle Aksaray Spor Salonu’nda saat 12.00’de başlayacak.

Karşılaşmayı Alper Başer, Zeki Can Akpınar hakem ikilisi yönetecek.