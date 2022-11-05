Poyraz'ın kızları Göktürk önünde

Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu’nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 4'ncü haftada bugün deplasmanda Göktürk Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Ligin ilk 2 haftasından galibiyetle ayrılan, geride kalan haftada ise Polatlı Belediyespor karşısında şanssız bir yenilgi alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan rakibiyle Müzahir Sille Spor Salonu’nda saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

3 haftası geride kalan ligde Bursa Büyükşehir Belediyespor haftaya 3. sırada, Göktürk Gençlik Spor Kulübü ise 8. sırada başlayacak.