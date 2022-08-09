Potanın tarzanlarının kombinisine yoğun ilgi

2022-2023 Sezonu ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un kombine biletleri satışa çıktı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları tarihinde ilk defa mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken yeşil-beyazlı takımın kombine biletleri de satışa çıktı.

Kombine biletler taraftarlar tarafından yoğun ilgi görürken yeşil-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Evan Bruinsma da Kültür Sitesi’ndeki standı ziyaret etti. Bruinsma, stantta kombine almak isteyen taraftarlara yardımcı oldu.

Kültür Sitesi’ndeki stant ile passo.com.tr’de kombine satışları devam ediyor

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, “Kombine biletlerimize gösterine ilgi gerçekten bizleri çok mutlu etti. Kültür Sitesi’ndeki standımız ile passo.com.tr internet sitesi üzerinden yapılan satışlara baktığımızda 1 günde çok iyi bir rakama ulaştık. Geçtiğimiz sezon takımımızı hiçbir maçta yalnız bırakmayan taraftarlarımızın şampiyonluğumuzdaki payı yadsınamaz. Yeni sezonda da Manisalıların bizleri yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Spor taraftarla güzel. Biz de takım olarak rekabetçi kimliğimiz ile taraftarlarımıza bu sezon da birbirinden keyifli maçlar izleteceğiz” dedi.