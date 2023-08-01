Potanın Tarzanlarının kombine biletleri satışta

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımının 2023-2024 sezonu kombine biletleri 1 Ağustos tarihi itibarıyla satışa çıktı.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanlarının, 2023-2024 sezonunda mücadele edeceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) ile FIBA Europe Cup karşılaşmaları için kombine biletleri satışa sunuldu.

Kombine biletlerin maç maç bilet almak yerine sunduğu avantaj ise dikkat çekti. Biletler, passo.com.tr ve Tarık Almış Spor Salonu’nda yer alan kombine ofisinden satın alınabilecek.

Kombine bilet almak isteyenlerin passolig kartı olmasına da gerek bulunmuyor.